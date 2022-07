Ucraina, Papa: "Pochi potenti mandano migliaia di giovani a morire" | Sul clima: "I giovani di oggi i primi ad agire"

La condanna della guerra -

"Cari giovani, mentre voi state svolgendo la vostra Conferenza, in Ucraina - che non è Ue, ma è Europa - si combatte. Aggiungendosi ai numerosi conflitti in atto in diverse regioni del mondo, essa rende ancora più urgente un Patto Educativo che educhi tutti alla". Si rivolge a loro, i più giovani, Bergoglio, invitandoli a "impegnarsi insieme per un'Europa sostenibile e inclusiva".

"In casi come questo èi!", prosegue il papa. "Qualcuno ha detto che, se il mondo fosse governato dalle donne, non ci sarebbero tante guerre, perché coloro che hanno la missione di dare la vita non possono fare. Allo stesso modo mi piace pensare che, se il mondo fosse governato dai giovani, non ci sarebbero tante guerre: coloro che hanno tutta la vita davanti non la vogliono spezzare e buttare via ma la vogliono vivere in pienezza".

"Mentre le generazioni precedenti, voi invece siete stati capaci di iniziative concrete". Insomma, niente- citando la giovane impegnata in difesa dell'ambiente per antonomasia, Greta Thunberg. Per Papa Francesco ai giovani di oggi va riconosciuto il merito di aver compiuto un cambio di passo. E su di loro ripone le sue speranze: "Per questo dico che. Se non riuscirete voi a dare una svolta decisiva a questa tendenza autodistruttiva, sarà difficile che altri ci riusciranno in futuro. Non lasciatevi sedurre dalle sirene che propongono una vita di lusso riservata a una piccola fetta del mondo". E poi l'invito a lavorare per le sorti di tutta l'umanità: "Possiate avere, che non si riduce alla piccola Europa".