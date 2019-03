Chiesa Valdese: "Stiamo ancora aspettando i migranti della Sea Watch"

È da gennaio che la Chiesa Valdese aspetta di poter ospitare una decina di migranti, sbarcati a Malta dalla Sea Watch, la nave della Ong tedesca di cui si è tanto discusso in questi primi mesi del 2019. Eppure non si è ancora visto nessuno. A spiegare il perché è Francesco Piobbichi, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia: “In questo momento i migranti sono ancora negli hotspot di Malta. Siamo informati sulle loro condizioni che sono dignitose, ma per esempio non gli hanno ancora preso le impronte digitali quindi sono in un limbo”.



L'offerta però è ancora valida: “Noi vorremmo ospitarli, ma non capiamo questo blocco anche perché stiamo parlando veramente di poche persone, una decina. Altre nazioni hanno adempiuto ai loro compiti, non capiamo perché l’Italia non ci stia chiamando”.