Centrosinistra, pressing di Calenda su Letta: martedì l'incontro decisivo sulla questione veti

Si deciderà martedì l'eventuale accordo fra Azione e Pd.

Calenda e Letta si incontreranno martedì per un incontro risolutivo fissato per le 11. Il leader di Azione lo ha proposto al segretario Pd: "Vediamoci con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro". Letta : "Incontriamoci, ma senza preclusioni, no ai veti e no alle sportellate". Le condizioni poste da Calenda riguardano i collegi uninominali: per non scoraggiare i suoi elettori, Azione non vuole come candidati Luigi Di Maio , il segretario di Si Nicola Fratoianni e il coportavoce dei Verdi Andrea Bonelli.