M5s, Conte: "Sulla regola del doppio mandato non ha deciso Grillo"

Beppe Grillo "ha sempre espresso la sua opinione, consapevole che la decisione sulla votazione o meno degli iscritti spettava a me". Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un'intervista a il Fatto Quotidiano nella quale nega che, con la decisione di non ammettere deroghe alla regola del doppio mandato, Grillo si sia imposto anche su di lui. "Non è cosi'", assicura. Con Grillo "abbiamo sempre ragionato assieme anche su eventuali deroghe alla regola per salvaguardare l'esperienza di alcuni portavoce", aggiunge. "Di certo si tratta di una regola fondativa: ne capisco la filosofia e comprendo la posizione di Grillo, che è il custode dei principi".