Alleanze, Calenda frena sul Pd: oggi la decisione | L'appello di Letta: "Un terzo polo aiuta le destre" | La replica: "Lo fa una coalizione confusa"

Trattativa in salita tra Azione e Pd per una coalizione di centrosinistra.

Per Calenda , che oggi scioglierà la riserva, non è possibile allearsi con ex Cinquestrelle come Di Maio e Fico e con esponenti di forze che hanno detto "no" a Draghi come Fratoianni e Bonelli. Renzi conferma di essere pronto a correre da solo. L'appello di Letta : "Un terzo polo aiuta le destre". Per Salvini chi sceglie il Pd, sceglie più tasse. Di Maio presenta "Impegno civico", Crippa e D'Incà "Ambiente 2050".