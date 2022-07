Calenda: "Non possono chiederci di votare Di Maio" | Pd: "False le ricostruzioni sul corteggiamento a Fico"

I partiti delineano le strategie in vista del voto, cercando alleanze e limando i propri programmi.

Il Pd nega che ci stata un "corteggiamento" a Roberto Fico , non più candidabile con il M5s per la tagliola del doppio mandato. Perentorio Calenda , leader di Azione, che avvisa eventuali alleati: "Non possono chiederci di votare Di Maio" e annuncia che lunedì sceglierà "se andare con i Dem oppure con il Centro". Siglato l'accordo tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Licia Ronzulli attacca Gelmini e Carfagna , uscite da Forza Italia: "Candidate con la sinistra? Sono ingrate". Fedriga rassicura i suoi: "Rimarrò' in Regione, non farò il ministro" in un eventuale governo di centrodestra.