Cdm approva il decreto giustizia: via libera anche a nuove norme sulla cybersicurezza

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in materia di giustizia, con misure che riguardano la cybersicurezza. Tra le novità introdotte l'inasprimento delle pene per i reati informatici e l'obbligo di segnalazione degli attacchi entro 24 ore. Alla riunione non era presente il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, assente per motivi personali.