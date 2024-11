Nordio: "Le parole di Delmastro contro i mafiosi sono giustificate"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende il sottosegretario Andrea Delmastro, finito al centro delle polemiche per una frase pronunciata alla presentazione a Roma di una nuova auto per il trasporto di detenuti al regime del 41 bis e di alta sicurezza ("Non lasciamo respirare chi è dietro quel vetro", ndr). "Quando si parla di un nemico mortale come i mafiosi queste espressioni dure sono giustificate", ha dichiarato Nordio, rispondendo al question time della Camera a un'interrogazione sul tema.