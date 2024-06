Cybersicurezza, ecco cosa prevede la nuova legge

Con 80 voti a favore, 3 contrari e 57 astensioni, mercoledì 19 giugno il Senato della Repubblica ha approvato il ddl di iniziativa governativa per rafforzare la cybersicurezza nazionale. Dopo il placet della Camera di un mese fa, il testo si converte ora in legge. Si tratta di un decreto che risponde alla direttiva Nis2 dell’Unione Europea, entrata in vigore nel 2023, con lo scopo di modernizzare il quadro giuridico esistente in materia di sicurezza informatica.