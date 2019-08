Caso Salvini-moto d'acqua, Gabrielli: "Mi interessa sapere se c'è stata limitazione del diritto di cronaca"

Gabrielli, che ha risposto ai giornalisti a margine della presentazione del nuovo hub ferroviario a Rogoredo, ha aggiunto che ritiene che la polemica sia stata amplificata: "Vi potrei portare decine di immagini di nostri mezzi che vengono utilizzati anche da ragazzini" ha aggiunto parlando ai cronisti. Il capo della Polizia ha inoltre assicurato che verranno condotte delle indagini sull'episodio: "Faremo tutte le valutazioni possibili - ha aggiunto Gabrielli - Perché se ci sono state delle minacce e degli atteggiamenti fuori dall'azione ordinaria, ci sono anche profili penali".



Il leader della Lega ha subito risposto alle preoccupazioni del capo della Polizia: "Non vedo rischi per la libertà di stampa in Italia onestamente. Se ci sono delle indagini, aspettiamole. Che lascino fuori i bambini e se la prendano con me. Sono un giornalista anche io e prima di tirare in ballo un minore ci penserei due volte".