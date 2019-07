Caso Russia-Lega, avvocato Meranda: ho visto Salvini, ma in pubblico

"Non posso dire di non aver mai incontrato Matteo Salvini, ma non è stato per questioni professionali". Lo ha detto l'avvocato Gianluca Meranda, il quale avrebbe partecipato, in qualità di rappresentante di una banca d'affari, all'incontro di Mosca con Gianluca Savoini sull'acquisto di prodotti petroliferi di origine russa. "Visto il ruolo di ministro che lui riveste, posso dire di averlo incontrato in occasioni pubbliche", ha aggiunto.