Caso Petrocelli, Casellati: rinnovo commissione Esteri entro venerdì 13

"I gruppi sono invitati a procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro venerdì 13 maggio".

Così il presidente del Senato Elisabetta Casellati in Aula dopo aver letto il parere favorevole della Giunta per il regolamento allo scioglimento e rinnovo della commissione Affari Esteri. Per le sue posizione filorusse era finito nella bufera il presidente della commissione, Vito Petrocelli. La decisione della Giunta sancisce così la sua decadenza.