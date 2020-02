Caso Gregoretti, Lega verso astensione al Senato su processo a Salvini

L'Aula del Senato vota mercoledì sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti. I parlamentari della Lega potrebbero astenersi o non partecipare al voto. In una riunione di gruppo a Palazzo Madama il leader del Carroccio ha chiesto ai suoi di non impedire il processo ma il gruppo si sarebbe detto contrario all'ipotesi di vedere Salvini alla sbarra.