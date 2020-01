Caso Gregoretti, Salvini: "Lega voterà sì anche in Senato, sono pronto al processo"

I senatori della Lega voteranno per l'autorizzazione a procedere per Salvini per il caso della nave Gregoretti anche nell'Aula del Senato, dopo il via libera al processo della Giunta per le immunità. Lo ha confermato Matteo Salvini: "Sì, sono testone. Sono curioso, faccio di testa mia e non ascolto i legali". "Sono stufo di passare le mie giornate rispondendo su processi e cavilli. Se mi condannano mi condannano, se mi assolvono mi assolvono".