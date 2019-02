Caso Diciotti, Matteo Salvini presenta la sua memoria alla giunta per le Immunità del Senato

Si tratterebbe delle dichiarazioni che attestano come la vicenda sia stata, spiega la memoria di Salvini, "un'iniziativa del governo italiano coerente con la politica dello Stato sui flussi migratori, peraltro risultante anche dal contratto di Governo, che non può essere svilita come mera presa di posizione politica avulsa dal contesto generale delle strategie governative, specialmente in occasione di un salvataggio avvenuto solo per far fronte alle omissioni di Malta".



"Finalità di pubblico interesse" - La memoria, dopo aver citato anche le fonti che testimoniano di fatto il dirottamento della nave dalle autorità maltesi verso l'Italia, "dimostra in maniera netta come ogni azione del titolare del Viminale abbia avuto esclusivamente una finalità di pubblico interesse", ha scritto Salvini. Il documento ripercorre i momenti salienti dell'arrivo dei migranti da Malta in Italia: un passaggio importante riguarda la responsabilità per gli oneri di prima accoglienza che sono sempre stati in capo al governo maltese anche quando la Diciotti aveva già attraccato a Catania il 20 agosto 2018.



"Tutelato l'ordine pubblico, lo disse anche Conte" - Nella memoria del leader della Lega si parla anche di ordine pubblico, "che il ministro dell'Interno ha il dovere, prima ancora che il potere, di tutelare". "Non si può tacere - si legge nelle conclusioni - che l'azione attuativa dell'indirizzo governativo costituisce perseguimento di un preminente interesse pubblico rappresentato anche dalla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica", messe "a repentaglio da un indiscriminato accesso nel territorio dello Stato". Concetti espressi anche dal premier Giuseppe Conte "nella sua informativa in Parlamento del 12 settembre".



Memoria tecnica e non politica - Fonti della Lega sottolineano comunque come la memoria del ministro dell'Interno sia esclusivamente "tecnica" e non "politica", perché "tale è il giudizio che la giunta deve dare sul caso Diciotti". La memoria, inoltre, "non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro e non contiene, contrariamente a quanto scritto oggi da alcuni giornali, attacchi di sorta ai giudici".



Il presidente e i componenti della giunta leggeranno il testo giovedì mattina, quando è convocata la riunione alla quale Salvini era stato invitato a presentarsi inviando, in alternativa, una memoria.