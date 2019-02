Caso Diciotti, giovedì la Giunta per le immunità: Salvini presenterà una memoria scritta poi parlerà in Aula

Lo staff della Lega ha precisato che la memoria di Salvini sulla vicenda giudiziaria sul caso Diciotti verrà presentata tra mercoledì e giovedì. L'intervento del ministro è previsto, al momento e come di consuetudine, quando il caso sarà all'esame dell'Aula di Palazzo Madama.



Gallo (M5s): "Grave se il ministro si mette sopra la legge" - "Sarebbe un precedente grave, non per Salvini ma per il Paese, la democrazia e la libertà di ogni cittadino affermare, con il voto al Senato, che le scelte politiche di un qualsiasi ministro o di un qualsiasi governo, purché condivise, siano al di sopra della legge - scrive su Facebook Luigi Gallo (M5s), presidente della commissione Cultura della Camera -. Tutti voi potete immaginare le conseguenze pericolose di questo principio. Non si sta discutendo dell'innocenza o meno di un ministro, per fortuna questo lo decide ancora il nostro sistema di giustizia e non un tribunale politico, men che mai un istituto di sondaggio".