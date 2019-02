Caso Diciotti, Salvini: sì della Giunta sarebbe un precedente grave

Il sì della Giunta per le autorizzazioni a procedere sul caso Diciotti "sarebbe un precedente grave non per me stesso, ma perché vorrebbe dire che una parte della magistratura decide quello che il governo può o non può fare". Lo afferma il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, sottolineando di essere "assolutamente tranquillo". Salvini ritiene di non aver commesso alcun reato: "Quello che ho fatto era anche nel programma di governo".