Cappato, Mantovano: "Su di lui nessuna attività di intercettazioni"

Su Marco Cappato "escludo nel modo più assoluto che vi sia o vi sia stata attività di intercettazione".

Lo afferma il sottosegretario Alfredo Mantovano in risposta a una istanza dello stesso Cappato. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che è candidato alle elezioni suppletive del Senato a Monza del 22 e 23 ottobre, aveva infatti chiesto "formalmente" al presidente del Consiglio "di verificare l'informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono e che siano in corso intercettazioni con microcimici".