Caos alla Camera, Sgarbi espulso dall'Aula e portato via di peso | Carfagna: "Da lui insulti inaccettabili contro le donne" 

Poco prima del voto finale sul dl Giustizia, Vittorio Sgarbi è stato portato via di peso fuori dalla Camera. Dopo essere stato espulso dal vicepresidente Mara Carfagna per aver alzato i toni, il noto critico d'arte si ostinava a non uscire dall'emiciclo e, anzi, si produceva in pesanti insulti e improperi nei confronti della stessa Carfagna e della deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi.