La Camera approva la manovra con 216 sì, è il via libera definitivo

Per il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, "E' un compitino svogliato e gli elettori di destra sono delusi". "La legge di Bilancio approvata dalla maggioranza di Giorgia Meloni aumenta la pressione fiscale, aumenta il debito, non blocca la fuga dei cervelli, non aiuta imprese e famiglie. E a giudicare dai commenti, anche sui social di Giorgia, stavolta la premier non riuscirà a rigirare la frittata. Abbiamo un compitino svogliato fatto talmente male che sono gli elettori di destra i più delusi". Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi. "Se il centrosinistra si sveglia e non si divide più, nel 2026 ne vedremo delle belle", aggiunge.