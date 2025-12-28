Manovra, governo pone la fiducia alla Camera: voto finale atteso martedì

Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sulla legge di bilancio. A formalizzare la richiesta in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La votazione per appello nominale si svolgerà lunedì sera, mentre il via libera definitivo al provvedimento è atteso per martedì in tarda mattinata. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, giunge alla terza lettura senza possibilità di modifiche, condizione necessaria per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. Dopo un passaggio rapido in commissione, il governo ha scelto di blindare l'esame parlamentare ponendo la fiducia.