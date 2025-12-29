Conti pubblici, allo Stato 29 mld in più in 10 mesi tra tributi e contributi

Le entrate tributarie e contributive salgono di 29,45 miliardi di euro (+4,2%) nel periodo tra gennaio e ottobre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. E' quanto emerge dal rapporto sulle entrate della Ragioneria dello Stato. Questa dinamica è dovuta, in parte, alla variazione positiva delle entrate tributarie (+8,55 miliardi, cioè l'1,8% in più) ma molto di più alla crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+20,90 miliardi, +9,5%). Per le entrate tributarie, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato aumenta di 9,34 miliardi (+2%) e sono in crescita anche gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1,13 miliardi, +9,6%) e le entrate degli enti territoriali (+375 milioni di euro, +0,8%).