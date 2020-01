Bologna, Salvini deride un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine

Matteo Salvini procede con la campagna elettorale in vista delle regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna. Mercoledì il leader della Lega era a San Pietro in Casale, nel Bolognese, e in concomitanza al suo intervento alcuni oppositori si sono riuniti in un flash mob organizzato dalle Sardine. Sul palco è salito un 21enne, dislessico, il cui discorso, tagliato, è stato pubblicato su Facebook da Salvini con il commento: "Se pensano di fermarci così abbiamo già vinto".