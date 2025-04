Bologna, migliaia in piazza con bandiere Ue e della pace

A Bologna alcune migliaia di persone hanno risposto, all'appello del sindaco Matteo Lepore e della sindaca di Firenze Sara Funaro per "Una piazza per l'Europa". L'iniziativa arriva in seguito a quella organizzata a Roma, in piazza del Popolo, il 15 marzo, alla quale i sindaci dell'Emilia-Romagna e della Toscana non poterono partecipare a causa del maltempo. Sulla piazza, davanti al sacrario dei partigiani, sventolano molte bandiere dell'Unione Europa, ma anche molte con l'arcobaleno della pace. Presenti in piazza del Nettuno anche bandiere dell'Ucraina e del movimento federalista europeo.