Schlein: "Il Pd sarà con una delegazione al corteo M5s"

"Sabato il Partito Democratico parteciperà con una delegazione alla manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle". Lo rende noto la segretaria del Pd, Elly Schlein, precisando che "le nostre posizioni non sono le stesse su tutto, ma condividiamo una forte critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati europei e alle proposte di riarmo della Commissione e condividiamo invece la prospettiva verso una difesa comune europea, che non deve sottrarre risorse al sociale e alla coesione". "Ci sono distanze - aggiunge - su altri punti importanti come il sostegno all'Ucraina, ma pure convergenza sulla necessità che l'Unione europea lavori e negozi per la pace sia per l'Ucraina che per il Medioriente".