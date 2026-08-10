Commissione Covid, Bignami e Malan rispondono a Conte e Boccia: "Sia Arcuri a pagare"

Che poi passano all'attacco: "Nonostante l’ennesima figuraccia, i parlamentari Conte e Arcuri perseverano e ora invocano trasparenza, chiedono di vedere gli atti, cercano, pur di colpire Giorgia Meloni, di infangare gli uffici che in maniera terza e imparziale hanno valutato la soluzione transattiva e chiedendo chi pagherà questi 100.000.000 che lo Stato ha dovuto versare a causa delle loro scelte sciagurate. Abbiamo una risposta per tutto, anche se non crediamo le risposte piaceranno a Conte, Boccia e compagni. Gli atti, come giustamente deciso dal Presidente Lisei, verranno acquisiti dalla commissione Covid anche se non era dovuto e diffusi a chi li chiederà. La scelta, lo si ribadisce, è stata degli uffici e siamo convinti che gli uffici abbiano fatto una scelta di assoluto buon senso visto che il rischio era di arrivare a pagare mezzo miliardo alla società in questione".