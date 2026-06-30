Inchiesta mascherine, Conte: "Due anni fa ho chiesto di essere ascoltato, non mi hanno mai chiamato"

A Porro, Conte ribadisce la sua volontà di essere ascoltato dalla Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria SARS-COV-2: "Ho scritto una lettera per chiedere di essere audito - ha sottolineato Conte -. Chi sta strumentalizzando questa vicenda per fini politici dice che io sto scappando dalla Commissione, ma le dico che sono due anni che io dico: ascoltatemi. Il presidente Lisei non ha mai risposto. Se ha paura di sentirmi? Evidentemente sì", ha detto il leader dei Cinque Stelle.