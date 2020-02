Bettini (Pd): "Sostituire Italia viva con parlamentari responsabili, Renzi è una tigre di carta ma può fare altri danni"

"Mi rammarico che Italia Viva, potenzialmente utilissima per allargare il centrosinistra, sta diventando uno strumento della destra per picconarlo e screditarlo. Eppure tale rammarico non deve trasformarsi in una eccessiva preoccupazione. Renzi è "una tigre di carta", ha aggiunto Bettini. "Il suo tentativo di creare un terzo polo sta naufragando così rapidamente da renderlo prigioniero di un attivismo autodistruttivo. Così come la scelta di passare all'altro campo non convincerebbe la stragrande maggioranza dei suoi elettori. Tuttavia egli può fare ancora danni, rendendo instabile l'azione dell'esecutivo Conte". Dunque, "quanta pazienza si può avere ancora con il fiorentino? Difficile dirlo. I margini, comunque, sono molto risicati. Ecco perché consiglio, in attesa di scelte più sagge di Italia Viva, di preparare al più presto scenari alternativi" ha concluso Bettini.



Palazzo Chigi prima delle parole di Bettini: "Conte non è alla ricerca di nuove maggioranze" - La presidenza del Consiglio "smentisce tutte le ricostruzioni, apparse sui giornali, relative alle presunte intenzioni di Giuseppe Conte. Il premier non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo". Così Palazzo Chigi con una nota arrivata prima delle parole di Goffedo Bettini. "Conte è impegnato con i tavoli di lavoro per l'agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano le forze di maggioranza, Italia viva inclusa", si precisa nella nota.



Luciano Nobili (Iv) a Bettini: "E se la compravendita non riesce?" - "Bettini, coerentemente col disegno imposto al Pd di un'alleanza strategica e duratura con i populisti a cinque stelle, invoca la cacciata di Italia Viva e la compravendita di senatori. Vediamo se ci riesci caro Goffredo. Ma se non ti riesce? Ti fermi a Cinecittà o continui a costruire tigri di carta?". Così su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, ha replicato a Goffredo Bettini, che dopo lo strappo di Italia viva sulla prescrizione ha dettato il nuovo scenario per la maggioranza: via Renzi e Iv, dentro un gruppo di "parlamentari democratici pronti a collaborare".