Prescrizione, Conte: "L'assenza di Iv al Cdm è una loro sconfitta"

"Mi dispiace che non ci sia stata Italia Viva e che abbiano deciso di non dare il proprio contributo a questo importante risultato". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo l'ok del Cdm al ddl sulla riforma del processo penale. "Per una forza politica è sempre una sconfitta decidere deliberatamente di non sedersi a un tavolo importante come il Consiglio dei ministri", ha aggiunto il presidente del Consiglio.