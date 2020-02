Prescrizione, Conte: "Non accetto ricatti, l'assenza di Italia Viva al Cdm sarebbe ingiustificabile"

E' stato bloccato il terzo tentativo di far passare una modifica alla disciplina entrata in vigore il primo gennaio scorso. Per la terza volta in tre giorni, infatti, Italia viva ha votato con Lega-Fdi-Fi. In commissione Giustizia al Senato è stata bocciata la richiesta di modifica firmata da Forza Italia al decreto intercettazioni per un solo voto: 12 voti a favore e 12 contrari (il pareggio al Senato equivale a un "no"). A votare con le opposizioni è stato il senatore di Italia viva, Giuseppe Cucca.