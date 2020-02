Tensioni nel governo, Conte è salito al Quirinale per incontrare Mattarella

Proprio sulla tenuta dell'esecutivo il capo del governo, con la sponda del Pd, sta lavorando con grande discrezione, per blindare la maggioranza a Palazzo Madama. Per Conte, infatti, la parziale tregua a cui si è acconciato Renzi non basterebbe. Il premier si sarebbe convinto che l'obiettivo del leader di Iv è logorarlo e che, a prescindere dai temi, lo scontro si riproporrà. L'obiettivo è quindi rendere numericamente irrilevante la "forza" di Italia Viva a Palazzo Madama.

Lo strappo interno alla maggioranza, che di fatto paralizza l'attività del governo, preoccupa il Quirinale. L'incontro non porta ad un automatico cambio nella maggioranza. Ma i prossimi giorni saranno decisivi. FI, ad esempio, ha intenzione di ripresentare in Aula al Senato l'emendamento sulla prescrizione che venerdì è stato votato anche da Iv. E, sullo sfondo, c'è la mozione di sfiducia al ministro Bonafede, vero e proprio punto di non ritorno. "Ci torneremo quando affronteremo il nodo giustizia", sottolinea Maria Elena Boschi.

Per questo Conte sta tentando di anticipare i tempi e avere numeri certi, in attesa che almeno una parte dei responsabili emerga alla luce del sole. Se ne conterebbero in totale dieci-undici, provenienti dall'ala più centrista di FI, dal Misto, dall'Udc. Con un'appendice: la sponda di qualche renziano pentito. A Palazzo Chigi si valuta anche la possibilità che non tutta Iv, al Senato, segua la corsa allo scontro di Renzi.

Non a caso fioccano da quel fronte smentite e precisazioni, non solo dei possibili dissidenti, ma anche del capogruppo Davide Faraone, che attacca: "Non siamo in vendita". Forte, invece, arriva la sponda M5s. "Non ci sono alternative al Conte bis", assicura Vito Crimi.