Silvio Berlusconi morto, Lino Banfi: "Mi chiedeva sempre di fare ironia sui suoi difetti fisici"

L'attore ricorda alcuni aneddoti durante lo speciale del Tg5: "Amava che lo si prendesse in giro"

Anche Lino Banfi vuole omaggiare Silvio Berlusconi morto il 12 giugno mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Collegato con lo speciale del Tg5, l'attore rivela un aneddoto particolare che ha caratterizzato il suo rapporto con il leader di Forza Italia. "Spesso gli hanno dato del narcisista ma non è vero. Berlusconi veniva da me e mi chiedeva di fare ironia, in trasmissione, sui suoi difetti fisici", racconta divertito l'attore.

"Io poi ho esagerato un po' - scherza Lino Banfi che aggiunge - lui amava molto che lo si prendesse in giro perché a quell'ora ci rivolgevamo alle famiglie che volevano ridere". L'attore poi condivide un momento speciale con Berlusconi. "Mi chiese quanto volessi per una certa trasmissione, io dopo un po' gli dissi che non mi interessava nessun aumento ma solo la sua amicizia. E lui mi disse: "Lino lo sai che con questa frase mi hai fregato tutta la vita'"?, conclude Banfi.