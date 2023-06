Silvio Berlusconi morto, Luca Cordero di Montezemolo: "Due volte mi chiese di fare il ministro"

"Ho avuto un lungo rapporto e anche l'onore di essere stato richiesto ben due volte da lui per fare il ministro ma per mille motivi diversi non ho potuto accedere alla sua richiesta". Luca Cordero di Montezemolo durante lo speciale TG5 dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi, racconta il suo rapporto con l'ex premier che nel 2001 gli chiese di ricoprire l'incarico di ministro degli Esteri e poi ministro del Turismo e dell'Industria.

"La prima volta fu meraviglioso, mi chiamò Maurizio Beretta che mi chiese: ma allora farai il ministro? E io gli risposi: Maurizio, non scherzare. Mi rispose che lo aveva dichiarato poco prima lo stesso Berlusconi a Porta a Porta - ha raccontato Montezemolo al TG5 -. Non ne sapevo quasi niente: fu come sempre pieno di entusiasmo, mi spiegò le motivazioni il giorno dopo ma io purtroppo o per fortuna ero troppo impegnato a con la Ferrari e decisi di restare. Poi ci riprovò, con l'idea di accorpare Turismo e Industria, gli dissi di no perché mi sentivo fortemente impegnato. Per questa seconda volta, forse, avrei dovuto dirgli di sì".