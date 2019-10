Berlusconi: "In piazza contro carcere per gli evasori, libertà a rischio"

"Avevo deciso di non andare in piazza sabato con Salvini e Meloni, perché mi dicevo 'lasciamoli iniziare a lavorare', ma ho cambiato idea dopo aver avuto come sicura la notizia che stanno lavorando a una legge che prevede il carcere fino a 8 anni per un'evasione da 50mila euro". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa con Salvini e Meloni. "E' a rischio il diritto di libertà di ognuno di noi", ha spiegato.