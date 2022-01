Berlusconi: "Draghi al Quirinale? Vorrebbe dire elezioni anticipate"

Ansa

Silvio Berlusconi sarà a Roma nella giornata di martedì per seguire gli sviluppi sull'elezione del presidente della Repubblica. Il leader di Forza Italia ha detto di ritenere difficile la nomina dell'attuale premier Mario Draghi: "Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in un voto anticipato", ha detto. E "senza Draghi al governo, Forza Italia uscirebbe dalla maggioranza", ha ribadito.