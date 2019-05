Berlusconi: “Conte un burattino di Di Maio e Salvini”

Ospite di “Quarta Repubblica”, Silvio Berlusconi ha affrontato molti temi, dalle tensioni all’interno dell’attuale governo fino all’importanza delle elezioni europee che si terranno domenica 26 maggio. Ma l’attacco immediato è diretto a Giuseppe Conte : “Credo che sia un bravo comunicatore e di questo bisogna dargliene atto – spiega a Nicola Porro il leader di Forza Italia – ma fa finta di essere un vero presidente del Consiglio quando in realtà è un burattino mosso dai due vicepremier, Salvini e Di Maio”.

Un esecutivo, quello gialloverde, che per il leader azzurro non può durare: “Questo governo sta facendo male all’Italia e agli italiani”. Poi l’appello ai cittadini italiani, proprio in vista delle elezioni europee di domenica prossima: “È importantissimo andare a votare perché alle ultime europee votò solo il 53% degli italiani e coi pericoli che sta correndo l’Europa, recarsi alle urne è nell’interesse di tutti”.