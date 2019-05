Berlusconi: Meloni si agita per arrivare a 4%, tattica corto respiro

"Non so come mai la Meloni sia arrivata a dire queste cose: solo il centrodestra completo e unito vince le elezioni. Sono affermazioni assurde ma ha un partito piccolo, teme di non arrivare al 4%". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando la proposta della leader di Fratelli d'Italia a Matteo Salvini di fare un governo senza Forza Italia. Per Berlusconi, "non è strategia, è una tattica di corto respiro che non porterà loro nessun voto in più".