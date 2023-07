Beppe Sala e Stefano Bonaccini gli amministratori più amati d'Italia

Lo rivela il Governance poll 2023 , il sondaggio realizzato per il 19esimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il "Sole-24 Ore". Il primo cittadino di Milano scalza dal gradino più alto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Tra i presidenti di Regione più amati primo posto al dem Stefano Bonaccini , alla guida dell'Emilia Romagna dal dicembre 2014. Sorpassato il leghista Luca Zaia, vincitore della classifica lo scorso anno.

Il primo fra i primi cittadini Beppe Sala vince la speciale classifica dei sindaci più amati. Con il 65% delle preferenze balza in testa ai gradimenti dopo il quarto posto conquistato lo scorso anno. Dopo di lui, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64,5%) e Antonio De Caro (Bari, 64%). Entrambi avevano già raggiunto il podio nel 2022 ma a parti invertite. Nessun altro primo cittadino di centrosinistra fa meglio di lui. L'unico a far registrare un exploit superiore è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (63%). Il politico, di area di centrodestra, segna un +8,9%.

Capitolo Regioni Tra i presidenti, il più votato dagli italiani è il numero uno dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Forte del 69% delle preferenze, il dem supera il leghista Luca Zaia di pochissimo: tra i due c'è appena mezzo punto percentuale. Il leghista era il più amato da 12 anni a questa parte. Scende di una posizione rispetto al 2022 anche Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 64%), oggi terzo. Più distante il lombardo Attilio Fontana, con il 56,5% dei consensi.

Leggi Anche Emilia-Romagna, il Cdm nomina Figliuolo commissario per la ricostruzione

Il parere dell'esperto Antonio Noto, direttore dell'Istituto demoscopico Noto Sondaggi, ha spiegato perché esponenti politici del centrosinistra siano stati preferiti a quelli al centrodestra. "Si può affermare - spiega Noto - che nel giudizio della comunità cala il 'pregiudizio' della appartenenza politica. Chi governa è valutato più per l'attività amministrativa che per il partito di appartenenza. Il fatto che i due vincitori del "Poll 2023" appartengano a uno schieramento diverso dalla maggioranza di governo è un ulteriore indicatore di come il riferimento politico dell'amministratore passi in secondo piano rispetto alle sue capacità di gestione".

Leggi Anche Zaia leader davanti a Fedriga e Bonaccini: ecco la classifica dei presidenti di Regione più amati

"In pratica - ha aggiunto il direttore -, il filo che lega Bonaccini e Sala non è la coalizione di centrosinistra, ma quello di essere percepiti dalla popolazione come i difensori di tutta l'opinione pubblica, indipendentemente dalle ideologie, e portatori di interesse degli stessi cittadini. È questo il fattore che decreta il successo del consenso".