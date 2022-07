Zaia leader davanti a Fedriga e Bonaccini: ecco la classifica dei presidenti di Regione più amati

La conferma di Zaia -

In base al sondaggio effettuato, il 70% dei cittadini si è detto pronto a rivotare Zaia come presidente della Regione Veneto: si tratta di un dato leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno precedente (quando il gradimento fu confermato dal 74% degli intervistati) ma comunque da record per il leghista, che si conferma il politico più apprezzato a livello locale.

Fedriga e Bonaccini -

Massimiliano Fedriga ha avuto invece il 9% in più di consensi, arrivando al 68% finale: un dato grazie al quale è riuscito a piazzarsi al secondo posto tra gli amministratore più amati. Il bolognese Stefano Bonaccini, terzo, tiene comunque alta la bandiera del centro-sinistra e fa segnare un 65% che rappresenta un +5% nei gradimenti rispetto a un anno fa. Rispetto al giorno delle elezioni, comunque, proprio il presidente dell'Emilia-Romagna risulta quello che ha aumentato di più il suo consenso (+13,6%), seguito da Fedriga (+10,9%) e Musumeci (+10,2%).

Toti, Fontana e gli altri in top ten -

Al quarto posto c'è il presidente della Liguria Giovanni Toti, con il 61% dei consensi. Al quinto posto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 58%. Stesso gradimento si riscontra per Vincenzo De Luca, presidente della Campania, in leggero calo rispetto al 59% dello scorso anno. Settimo posto per il presidente della Sicilia Nello Musumeci con il 50%, in leggera crescita rispetto al 2021. Piazzamento che Musumeci deve condividere con il lombardo Attilio Fontana. Nona piazza per il piemontese Alberto Cirio, mentre a chiudere la top ten c'è l'amministratore dell'Abruzzo Marco Marsilio.

Brugnaro il più apprezzato tra i sindaci -

La stessa classifica in base al gradimento dei cittadini è stata fatta anche per i sindaci. In questo caso il più amato è risultato essere Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, con il 65%. Brugnaro ha così superato Antonio De Caro (sindaco di Bari, che ha ottenuto il 62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%). Da notare che i 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica.

Beppe Sala e Gaetano Manfredi -

Da segnalare, sempre nel gradimento relativo ai sindaci, il quarto posto di Giuseppe Sala (Milano), che arriva al 60%, e la quinta posizione di Gaetano Manfredi (Napoli), che totalizza il 59,5%, e che condivide la piazza in ex aequo con il sindaco di Bologna Matteo Lepore.