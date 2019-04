Gradimento Governatori, ai primi tre posti la Lega: vince Luca Zaia

10. Michele Emiliano, governatore della Puglia, indipendente ex Pd (Centrosinistra), ha un indice di gradimento del 38,2%, in calo dell'8,9% rispetto al 47,1% delle elezioni nel 2015.

Fuori dal podio ancora altri due esponenti del centrodestra neo eletti nel corso dell'ultimo mese. Si tratta di Marco Marsilio (48%) presidente della regione Abruzzo e Christian Solinas,(47,8%) della Sardegna.



Il primo presidente di centrosinistra è Stefano Bonaccini, della Emilia-Romagna, con il 44,2%, anche se cala del 4,8% rispetto alla sua elezione; segue Enrico Rossi della Toscana che si stabilizza al 42,6% (-5,4%).



Il presidente della Liguria Giovanni Toti si piazza ottavo, subito dopo con il 39,2% (+4,8%), seguito immediatamente dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti che conquista il 38,8% ma con un incremento del 5,9%. Sono solo tre i Presidenti che aumentano consenso: Zaia, Toti e Zingaretti.



Il sondaggio è stato effettuato su 16 Regioni durante il mese di marzo 2019, quindi ad esclusione del Trentino e Valle d'Aosta in quanto non c'è l'elezione diretta, della Basilicata che ha votato solo 15 giorni addietro e del Piemonte che è chiamato alle urne il prossimo 26 maggio.



"Il Governance Poll del 2019 - commenta il direttore Antonio Noto, autore della ricerca - rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee. Infatti il dato politico è che per la prima volta i 5 presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti ad una unica coalizione il centrodestra". "E' da notare - conclude Noto - che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al M5S".