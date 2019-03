Regionali, Bardi (centrodestra): "Basilicata pronta per cambiamento"

"La Basilicata è pronta per il cambiamento, abbiamo scritto la storia. Dopo tanti anni di governo di centrosinistra, il centrodestra ha scelto la via del riscatto per questa terra". Queste le prime parole di Vito Bardi, candidato della coalizione Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia, che si è detto "emozionato" per il risultato ottenuto alle Regionali in Basilicata. "Nella mia agenda al primo posto ci sarà il lavoro", ha aggiunto.