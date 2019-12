Popolare di Bari, Conte: "Tuteleremo i risparmiatori, non concederemo nulla ai responsabili"

Sulla Banca Popolare di Bari "stasera chiuderemo, faremo un intervento". Così il premier Giuseppe Conte, ricordando che alla 21 è stato convocato il Consiglio dei ministri. "Tuteleremo i risparmiatori e non concederemo nulla ai responsabili di quella situazione critica - ha detto Conte - anzi, auspichiamo azioni di responsabilità a loro carico. In gioco c'è il tessuto produttivo di un Sud che è in sofferenza".