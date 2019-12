Popolare di Bari, Gualtieri: "Banca da salvare per il rilancio del Sud"

"E' doveroso che il governo intervenga per garantire la piena tutela dei risparmiatori, che non corrono alcun rischio, e del tessuto imprenditoriale sostenuto dalla Banca Popolare di Bari". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sottolineando che a sostegno della solidità dell'istituto barese "vi sarà l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che non può essere considerato come un aiuto di Stato".