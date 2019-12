Popolare di Bari, Conte: "Non tuteliamo i banchieri"  | Bellanova: "Italia Viva c'è ma non a occhi bendati" 

"Non tuteleremo nessun banchiere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando del commissariamento della Popolare di Bari. Ma il salvataggio della Banca divide il governo. Il ministro renziano, Teresa Bellanova, ha affermato che Italia Viva "è pronta a salvare gli istituti di credito insieme ai risparmiatori e ai posti di lavoro, ma non con gli occhi bendati", ha aggiunto.

Conte: "Risparmiatori di Bari devono stare tranquilli" "Lo possiamo dire: tutti i risparmiatori di Bari e dintorni devono stare assolutamente tranquilli. Siamo un po' vivaci, ma siamo tutti responsabili e perseguiremo l'obiettivo in massima sicurezza". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute.

"Intervento con Mediocredito Centrale" Sulla Popolare di Bari, ha precisato il premier, "interverremo attraverso uno strumento nella pancia di Invitalia, Mediocredito Centrale. Cerchiamo di fare di necessità virtù. Assicureremo a Mediocredito centrale le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire per rilanciare la Pop Bari. Avremo una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica".

Bellanova: "Evitare misure emergenziali" "Serve una strategia complessiva che eviti misure emergenziali. Sono stata avvisata del Consiglio dei Ministri ieri sera mezz'ora prima dell'inizio. All'ordine del giorno c'era un provvedimento delicatissimo, che riguardava il salvataggio della Banca Popolare di Bari, su cui peraltro nel pomeriggio avevo letto dichiarazioni che non lasciavano presagire una particolare ed urgente necessità per il governo di intervenire", ha raccontato su Facebook la Bellanova, capo delegazione di Italia Viva al governo.

"Commissariamento Bp Bari? Nessuno ci ha avvisato" Secondo la Bellanova, "non si può convocare un Consiglio dei Ministri per approvare un provvedimento non concordato in qualche modo, prima che peraltro fosse uscita la notizia che la Banca d'Italia aveva commissariato l'Istituto, cosa della quale nessuno ci aveva informato: le banche e i relativi risparmi per Italia Viva vanno salvati, ma non senza accertare le responsabilità che hanno portato gli istituti a quella situazione".

"Paradossale lasciare sugar tax e poi trovare 1 mld per la banca" "Trovo paradossale aver fatto e non aver purtroppo vinto una battaglia per togliere una tassa insulsa come è quella della sugar tax, la tassa sulla dolcezza, che a regime vale 200 milioni all'anno, ed improvvisamente si trova un miliardo per salvare un istituto di credito - ha aggiunto -. So bene che i due importi non sono tecnicamente la stessa cosa, ma so altrettanto che parliamo comunque di denari pubblici, di tutti noi, e che un minimo di riflessione in più in queste circostanze non guasta. Quanto meno si informano i partner di governo e si concorda un provvedimento".

"Italia Viva non è diventata irresponsabile" "E no, Italia Viva non ha trovato l'ennesima scusa per creare problemi al governo e fare notizia: se siamo in una coalizione ci si tiene informati, ci si aggiorna sull'evoluzione delle situazioni, specie di quelle di emergenza, si concordano un minimo di provvedimenti, non si convocano i ministri per un Consiglio last minute e con urgenza dopo che nel pomeriggio si erano lette dichiarazioni di tutt'altro segno", ha concluso.

"Votare decreto a scatola chiusa è pericoloso" In una nota congiunta con il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, la Bellonova ha poi sottolineato: "Siamo disponibili a sostenere i risparmiatori come abbiamo fatto. La procedura che viene immaginata per Bari, tuttavia, è per larghi tratti inedita. E dovendo impiegare un miliardo del contribuente appena qualche ora dopo l'assicurazione del premier che negava ogni ipotesi di interventi, ci pare giusto capire meglio di che cosa stiamo parlando. Votare a scatola chiusa un decreto cosi' importante è ingiusto e pericoloso".