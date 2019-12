Italia Viva dice no al decreto salva Popolare di Bari: "M5s vota con il Pd per difendere banchieri"

Nella maggioranza di governo è rottura sul decreto sulla banca Popolare di Bari. Italia Viva diserta il Cdm convocato per il salvataggio. "Per anni i 5 Stelle hanno costruito contro di noi la retorica sulle banche: oggi con il Pd votano a difesa di chi avrebbe dovuto ben amministrare - fa sapere il coordinatore, Ettore Rosato -. Non ci stiamo e non parteciperemo a questo voto. In attesa di vedere come lo giustificheranno".