Banca Popolare di Bari, nel decreto le risorse per il salvataggio e la creazione di una Banca di Investimento

Per il rilancio di Banca Popolare di Bari il governo intende creare una Banca di investimento con la ricapitalizzazione di Mediocredito centrale attraverso Invitalia . Lo prevede la bozza del decreto legge approvata dal Consiglio dei ministri . Le norme vogliono contribuire al superamento del gap sullo sviluppo economico tra nord e sud.

Invitalia non è altro che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, al 100% di proprietà del ministero dell'Economia. Ora con il decreto si autorizza "un finanziamento ad Invitalia fino a 900 milioni di euro nel 2020" per rafforzare il patrimonio di Mediocredito centrale (la banca del Mezzogiorno destinata a diventare la nuova Banca di Investimento) "affinché promuova, secondo logiche di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni".