Ballottaggi, il centrosinistra vince in 7 capoluoghi su 13, il centrodestra in 4 | Letta: "Risultato straordinario"

Al voto erano chiamati oltre 2 milioni di cittadini

in 65 Comuni

l

'affluenza

Como

Viterbo

, che hanno votato dalle 7 alle 23. A farla da padrone è anche il partito dell'astensionismo:alle urne si è attestata 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% del primo turno. Nei 13 capoluoghi di provincia al voto, il centrosinistra passa da 3 a 7 sindaci, mentre il centrodestra scenda da 10 a 6 (di cui due liste civiche). Sono due i capoluoghi a eleggere sindaci espressi da liste civiche:(Alessandro Rapinese) e(Chiara Frontini).

Centrosinistra

- La vittoria più significativa è forse quella dell'ex calciatore Damiano Tommasi, che col 53,4% dei voti sfila la poltrona di primo cittadino all'uscente Federico Sboarina. Pesante anche il sorpasso del centrosinistra a Catanzaro, che vede la sfida tra i due professori universitari vinta da Nicola Fiorita con il 58,24% contro Valerio Donato, che invece si ferma al 41,76%. Il "campo largo" teorizzato da Enrico Letta riconquista anche Piacenza e Parma, rimane saldo a Cuneo con Patrizia Manassero (primo sindaco donna nella storia del Comune), e vince la sfida nella Monza di Berlusconi, portando alla vittoria Paolo Pilotto. A chiudere la lista dei capoluoghi Carrara, dove come prima cittadina è stata eletta Serena Arrighi (Pd).

Centrodestra

- Al centrodestra vanno invece Gorizia con Rodolfo Ziberna, Frosinone con Riccardo Mastrangeli, Barletta dove vince Cosimo Cannito e Lucca con Mario Pardini. A commentare i risultati per la Lega è Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali: "Le divisioni hanno penalizzato il centrodestra e aumentato l'astensione, che serva a tutti di lezione. Soddisfazione per le conferme, da Sesto San Giovanni (ormai ex "Stalingrado d'Italia") a Frosinone, dispiacere e analisi da fare città per città laddove si è perso, dopo un primo turno positivo. Quando litiga o si divide, il centrodestra perde, quando parte unito e allarga il suo campo, come a Lucca, vince dopo anni di sinistra". Anche Forza Italia si esprime sui ballottaggi: "Ci ha ovviamente penalizzato la scarsa affluenza. Sindaci scelti da un terzo degli elettori dovrebbero preoccupare tutti. Questo dimostra che il doppio turno non funziona e non funziona votare in un solo giorno. Naturalmente l'astensionismo da sempre penalizza soprattutto noi", afferma Licia Ronzulli.

Le parole di Enrico Letta

- "Alla fine paga la linearità e la serietà", sottolinea Enrico Letta. "Vinciamo perché la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Il campo largo è stato preso in giro ma questa strategia paga. Perde male il centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del centrosinistra, penso a Catanzaro. Questo è sicuramente un risultato che rafforza la stabilità e il lavoro del governo. E questo conta in un momento come quello che stiamo vivendo".