Dl P.A., bozza: 3mila assunzioni e stabilizzazione dei precari negli enti locali | Mille in più alle forze dell'ordine

Nuove forze ai ministeri

Le tabelle allegate alla bozza indicano inoltre che un migliaio di nuovi posti di lavoro sono destinati ai ministeri, tra dirigenti, funzionari e assistenti: 301 all'Interno, 11 alla Cultura, 20 alle Infrastrutture, 210 agli Esteri, 103 all'Agricoltura, 4 all'Ambiente, 4 all'Università e ricerca, 2 al ministero per Imprese e Made in Italy, 350 funzionari per il Lavoro, 142 per il Turismo, 49 per la Salute.