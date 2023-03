Dl Superbonus, ok Camera alla fiducia: 185 favorevoli e 121 contrari | Ecco che cosa prevede il testo

Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul dl Superbonus: 185 i voti favorevoli e 121 i contrari.

Il decreto legge prevede misure urgenti in materia di cessione dei crediti. Lunedì è in programma la discussione sugli ordini del giorno alla quale seguiranno, martedì, le dichiarazioni di voto conclusive e la votazione finale sul provvedimento. Tra le principali novità vi è la proroga al 30 settembre 2023 per il Superbonus al 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari, la possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori effettuati nelle zone sismiche e nei territori delle Marche colpiti da alluvione.