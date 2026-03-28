Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango è il nuovo presidente

È stato eletto con 31 voti a favore e un astenuto dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione dove oggi Parodi ha formalizzato le proprie dimissioni, Tango è esponente di Magistratura Indipendente ed è stato il magistrato il più votato alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Cesare Parodi che appartiene alla sua stessa corrente e del quale, oggi, diventa il successore. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo.