Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango è il nuovo presidente
Tra i nomi più "quotati", succede a Cesare Parodi, dimessosi a ridosso della vittoria del "No" al referendum sulla giustizia "per motivi personali"
Giuseppe Tango © Ansa
L'Associazione nazionale magistrati (Anm) ha un nuovo presidente: si tratta di Giuseppe Tango, 43 anni, giudice del lavoro a Palermo. Succede a Cesare Parodi, dimessosi dal proprio incarico a ridosso dell'esito del referendum della c.d. "riforma Nordio" sulla giustizia. "Mi dimetto per gravi motivi personali" aveva detto Parodi che, stando a quanto spiegato, aveva maturato tale scelta da circa un mese.
L'elezione per acclamazione
È stato eletto con 31 voti a favore e un astenuto dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione dove oggi Parodi ha formalizzato le proprie dimissioni, Tango è esponente di Magistratura Indipendente ed è stato il magistrato il più votato alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Cesare Parodi che appartiene alla sua stessa corrente e del quale, oggi, diventa il successore. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo.
Tango: "Recuperare dialogo con la politica"
"Da domani (29 marzo) ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l'interlocutore politico". Queste le prime parole del neo presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, subito dopo la sua elezione.